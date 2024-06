Päästjad aitasid koeraga jalutades võtmed kaotanud meest

Murelik inimene andis laupäeval, kell 22.26 häirekeskusele teada, et eakas mees koos koeraga on juba kaua õues ning oma kadunud võtmeid otsides pikka aega söömata ja joomata, edastas Lääne päästekeskuse pressiesindaja.

Päästjad püstitasid tõmberedeli ja läksid praokil akna kaudu tuppa ning otsisid sealt võtmeid. Kuna nad võtmeid ei leidnud, avasid ettevaatlikult lammutusriistadega ukse nii, et see jäi edasi kasutatavaks. Nii said mees ja tema koer ööseks tagasi tuppa.