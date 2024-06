«Väga hea näitaja on see, et koolide vahel on tasemed võrdsed. See näitab seda, et Eesti kool suudab tasandada kehvema sotsiaalmajandusliku taustaga perede võimekuse koolis,» lausus Põld. «Me oleme olnud suurepärased, et sotsiaalmajandusliku tausta mõju on olnud väike. Saime loovülesandega mõista, et vaatamata perede olukorrale, siis on lapsed arenenud hästi,» selgitas Põld.