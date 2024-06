«Reservväelased on meie põhijõud ja meie põhijõud kosub. Mullu osales reservõppekogunemistel kokku üle 23 000 Eesti mehe ja naise. See on usutav ja heidutav vägi. Aga – reservvägi ei seisa koos vaid reservväelastest endist, see vajab ka toetavat tagalat,» ütles Karis. «Tugev põhijõud vajab tugevaid taustajõude».