Olavi Israel sõnas, et initsiatiiv tuli ettevõtjatelt, kes tundsid pahameelt, et Tallinnas, Tartus ja Pärnus on ettevõtlusinkubaator olemas, kuid Kesk-Eestis mitte. Tema sõnul ei saanud ju Viljandi, Järva ja Jõgeva maakonna inimesed kehvemad olla.