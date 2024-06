REITINGUD Parempoolsed tõusid üle valimiskünnise

Lühikokkuvõte: Isamaa, sotsid ja Parempoolsed näitavad tõusu. Reformierakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) langust. Keskerakond on stabiilne. Eesti 200 toetus 3,9 protsenti on rekordiliselt madal. Märgiliselt tasub rõhutada, et sotsid läksid esimest korda mööda EKREst ja Parempoolsed esimest korda üle valimiskünnise.