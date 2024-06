GALERII President Alar Karis andis Andrus Merilole üle kindralmajori auastme

Viktor Kalnitski on Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem, varem teeninud Kaitseväe peastaabi personaliosakonna ülemana ja välisteenistuse ja -koolituse osakonna välisgrupi vanemstaabiohvitserina. Kalnitski on lisaks juhtinud Kaitseliidu peastaabi operatiiv- ja planeerimisosakonnas operatiivjaoskonda ja tegutsenud maaväe staabis vanemstaabiohvitserina operatiivalal ning suurtükiväeinspektorina. Ta on teeninud suurtükiväepataljonis patarei-, staabi- ja pataljoniülemana. Kaitseliidus teenis ta Viru maleva ja Kirde maakaitseringkonna pealikuna.

Kalnitski alustas oma kaitseväeteenistust 1994. aastal ajateenijana Põhja üksik-jalaväekompaniis, kus hiljem pärast vanemallohvitserikursuse läbimist teenis rühmavanema ja rühmaülemana, lisaks ta teenis rühmaülema ametikohal üksik-vahipataljonis. Ta on lõpetanud Soome Maakaitsekõrgkooli, täiendanud end erinevatel suurtükiväe- ja juhtimisalastel kursustel ning läbinud vanem- ja kindralstaabiohvitseri kursused Soomes. Ta on osalenud kolmel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Afganistanis. Samuti teenis ta Poolas NATO Kirdekorpuses planeerimisosakonnas vanemstaabiohvitserina.

Ivo Värk on Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem. Ta on olnud Mereväes mitme laeva komandöri abi, laeva komandör, Mereväe laevastiku ülem ja Kaitseväe akadeemia Balti Kaitsekolledži lektor. Lisaks on Värk juhtinud Mereväe staapi ja selle planeerimisjaoskonda. Ta on teeninud NATO mereväejuhatuse koosseisus Northwoodis, Suurbritannias.