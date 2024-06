Politsei palub abi 56-aastase Svetlana leidmisel

Svetlana lahkus enda kodust Lasnamäelt täna lõunal kella 12 paiku. Tema telefon on välja lülitatud ja lähedastel ei ole õnnestunud temaga ühendust saada.

Naine on 172 cm pikk, tal on blondid lühikesed juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas must polo, hall dressipluus, jalas sinised teksapüksid ja valged kingad. Svetlanal oli kaasas ka musta värvi käekott.