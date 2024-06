Zelenskõi sõnul tuleb murda Venemaa koloniaalne maailmavaade

«Me tajume kogu maailma võrdsetena ja see on meie ideoloogiline erinevus Venemaast rahvusvahelistes suhetes. Austame iga rahvust ja arvestame iga häälega rahvastevahelises koostöös. Nii on üles ehitatud ÜRO põhikiri, et kõik riigid loevad ja on olulised. Putin seevastu tahab üksi otsustada. See on Venemaal tüüpiliselt koloniaalne maailmavaade, mille me koos kõigi partneritega peame murdma,» rääkis Zelenskõi.