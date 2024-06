INTERVJUU Eesti merejalaväelane rääkis, kuidas NATO riikide instruktorid Ukrainas töötavad

Üks neist instruktoritest, endine Eesti mereväe merejalaväelane Aleks Kliševitš nõustus andma Rus.Postimees saate «Ukraina stuudio» jaoks intervjuud. Aga Aleks ei tulnud meie stuudiosse üksi, vaid koos abikaasa Annaga, kes on kaitseväelane ja Kaitseliidu taktikalise meditsiini instruktor ning aitab ka oma mehel treenida ukrainlasi Vene agressiooni vastu võitlemiseks. Mõlemal instruktoril on, mida jagada, kuna mõlemal on suur kogemus armeeteenistuses.