Politsei tabas Tartus paarikümne auto kallal vandaalitsenud noored

Samavõrd tähelepanelikud peaksid olema Laanisto sõnul aga ka autoomanikud ise. «Praegu olemasoleva info põhjal on teada, et mitmetes masinates, mille aknad lõhuti, oli sees palju väärtuslikke esemeid ja ka märkimisväärsel hulgal sularaha. Siit ka meie soovitus auto omanikele, et nad ei jätaks sõidukitesse öiseks ega ka päevase eemaloleku ajaks esemeid, mis võivad ahvatleda halbade kavatsustega möödujaid. Kui masinast ei ole midagi võtta, on ka tõenäosus suurem, et seda lõhkuma ei hakata,» lisas Laanisto.