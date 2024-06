Delfi Meedia AS, AS Postimees Grupp, AS Õhtuleht Kirjastus ja AS Äripäev sõlmisid lepingu uudismeedia väljaandjate kollektiivse esindamise organisatsiooni Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing asutamiseks. Ühing hakkab edendama Eesti, Läti ja Leedu ajakirjandusväljaandjate huve, mis seonduvad neile kuuluvate varaliste autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õigustega.