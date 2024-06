DOKUMENT EKRE aukohus taunis küsimustele vilistanud Kert Kingo käitumist

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna sisetüli üks eellugusid on seotud erakonna aukohtuga: Martin Helme üks usaldusisikutest Kert Kingo kaevati mullu suvel aukohtusse, aukohus jõudis taunivale otsusele, kuid erakonna juhid vaikisid selle maha. Nüüd on teada, et Kingole heideti ette parteikaaslase Lauri Koni suhtes valeväidete esitamist.