RIIGIKOHTU OTSUS Raul Eamets peab siiski maksma toimingupiirangu rikkumise eest trahvi

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et kuigi Tartu ülikooli endine dekaan Raul Eamets ei saanud tegu toime pannes aru selle keelatusest, ei välista see tema vastutust.

2023. aasta juunis sõlmis Tartu ülikooli toonane sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Eamets ülikooli nimel koostöölepingu teadusuuringute läbiviimiseks Pere Sihtkapital Sihtasutusega, olles samal ajal selle sihtasutuse nõukogu liige. Sellega rikkus ta toimingupiirangut, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui see tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes.

Politsei- ja piirivalveameti otsusega karistati endist dekaani rahatrahviga. Seepeale pöördus viimane kohtusse, väites, et ta ei saanud aru oma teo keelatusest. Dekaan arvas ekslikult, et toimingupiiranguga on hõlmatud üksnes selliste tehingute tegemine, millega kaasnevad ülikoolile rahalised kohustused. Selline eksimus ei olnud riigikohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul tema jaoks aga vältimatu, mistõttu see tema vastutust ei välista.