«Keskkriminaalpolitsei juhi kohalt lahkumise otsus tuli mulle väga raske südamega. Minu abikaasa töötab Brüsselis ja mina koos meie väikese lapsega oleme Eestis. Aimasime, et pereelu kahes riigis elada on keeruline, kuid viimastel kuudel sain aru, et selliselt jätkamine ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Ametikohta vastu võttes olid need riskid teada, kuid paraku viisid, millega üritasin seda tulemust vältida, ei kandnud vilja,» selgitas Gross oma otsust.