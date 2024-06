Juan Carlos l (L61) on Hispaania multifunktsionaalne maabumislaev, mis võeti teenistusse 2009. aastal. Laeval on lennurada ning võimekus teha dessante erinevate õhuvahendite kui ka väiksemate maabumisalustega. Dessantoperatsioonideks on lisaks laevameeskonnale ning pilootidele pardal ka merejalaväelased ning Leopard 2E tankid. Laeva relvastusse kuuluvad nii kaugjuhitavad kuulipildujad kui ka õhutõrjeraketid.