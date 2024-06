«Oleg Gross on Kaitseliitu ja Viru malevat alati nii nõu kui ka jõuga toetanud. Kui on mõni üritus või väljaõppega seotud tegevus, siis abi kunagi tulemata ei jää. Ta on hea tööandja. Kui tema töötajatest kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad saavad kutse õppusele, siis tagab ta neile võimaluse osaleda,» ütles Ainsalu.