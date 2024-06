Zelenskõi teatas uutest lepingutest õhutõrjesüsteemide osas

Uudisteagentuur tõi välja, et 20. juunil otsustas Rumeenia ühe Patrioti Ukrainale üle anda. 21. juunil teatas Hollandi kaitseministeerium, et annab koos ühe teise riigiga Ukrainale ühe Patriot süsteemi.

«Tuleb teha maksimaalselt tööd selleks, et võtta venelastelt võimalus terroriseerida meie linnu. Kaasaegne õhutõrje Ukraina jaoks, tugev lennuvägi, kaugmaarelvad ja piisavalt otsusekindlad partnerid - see on see, mis suudab peatada vene terroristid,» kirjutas riigipea Telegramis.