Ukraina töötab pidevalt täiendava õhutõrjevõimekuse tagamiseks

President nentis, et Harkiv kannatab iga päev Venemaa terrori all ja iga päev rõhutab Ukraina vajadust hävitada Venemaa sõjalennukid, mis korraldavad rünnakuid Ukraina linnadele, kogukondadele ja rindepositsioonidele.

«Vene lahingulennukid tuleb hävitada kõikjal, kus nad on. Kõigi olemasolevate tõhusate vahenditega. Samuti on üsna õiglane rünnata Venemaa lennuvälju. Ja seda ühist otsust koos oma partneritega on vaja. Julgeolekuotsust,» jätkas Zelenskõi.