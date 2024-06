Assange on vaba ja Suurbritanniast lahkunud

USA kohtudokumentide kohaselt on Assange nõustunud vastutasuks oma vabaduse eest süüd tunnistama süüdistuses, mis puudutab sõjasaladuste avaldamist.

Assange on Ühendriikides tagaotsitav mitme süüdistuse alusel, mis on seotud Wikileaksi 2010. aastal avaldatud salastatud dokumentidega.

Austraalia valitsus teatas teisipäeval, et on teadlik Wikileaksi asutaja Assange'i kohtumenetluse arengutest Ühendriikides ja märkis samas, et kohtuasi oli juba liiga kaua veninud.