GALERII Suur-Ameerika tänav on järgmised kolm nädalat suletud

Endla tänavalt Suur-Ameerikasse pööravad juhid näevad küll tupiku märki, aga ka seda, et ees on mitusada meetrit tühja teed ja sõidavad rahumeeli edasi. Toom-Kuninga tänava ristmikul on aga tõkked juba ees ning tänav üles kaevatud ja nii on nad sunnitud seal otsa ümber pöörama ja sama targalt tagasi sõitma.