Politsei otsib Narvas kadunud 8-aastast Alekseid

Täna õhtul kella 22 ajal andsid lähedased politseile teada, et Aleksei lahkus täna kella 12 paiku kodunt ning ei ole sinna tagasi jõudnud. Aleksei telefon on kodus ning lähedastel puudub teadmine, kus ta olla võiks.

Politsei on kontrollinud erinevaid võimalikke viibimiskohti, kuid seni pole poissi leitud. Politseinikud jätkavad info kogumisega ning patrullid on väljas Narva linnas ja Narva-Jõesuus ja selle ümbruses poissi otsimas. Otsingutele on kaasatud ka vabatahtlikud.