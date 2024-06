Kohtunik Kristina Väliste ütles kohtuotsust välja kuulutades, et Ain Kaljurand ja Allan Kiil ei ole Tallinna Sadama juhatuse liikmetena käsitletavad ametiisikutena, kes täitsid avalikku ülesannet.

«Nad tegutsesid eraõiguslikena, seega tuleb nendele esitatud süüdistus kvalifitseerida ümber altkäemaksu võtmiseks erasektoris. Kuna tegemist on teise astme kuriteoga, on need aegunud,» ütles Väliste.