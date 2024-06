Elektrilevi pressiesindaja Kristi Reiland ütles Postimehele, et Valgamaal asuva alajaama keskpingefiideril tekkis rike. «Rikke tõttu on mõjutatud tuhanded kliendid, kuid lähima tunni jooksul saavad enamik neist voolu tagasi. Brigaad on kohal ja tegeleb rikke lahendamisega,» ütles ta.