Lootus on, et seal on ümber tugev meeskond, kes hoiab juhi püsti. Valitsusjuhina on Kaja Kallas selgelt läbi kukkunud. Sellist eelarvedefitsiiti ei ole kunagi varem olnud. Klassikalises mõttes meil ju mingit majanduskriisi praegu ei ole, mis peaks põhjustama eelarvedefitsiiti. Tavaliselt kriisis on nii, et kui läheb ettevõtetel kehvasti, nõudlust ei ole, tootmismahud vähenevad, ettevõtted peavad kulusid kokku hoidma, koondama inimesi, töötuid tuleb juurde, ei maksta ettevõtte tulumaksu, kuna tulu pole ja endised töötajad ei maksa tulumaksu ja ka käibemaksu, sest pole palka, millega poodi minna jne. See tähendab, et siis riigi tulud kahanevad järsult, riigi kulud aga kasvavad hüppeliselt, sest tuleb näiteks maksta rohkem töötu abiraha. Meil on aga tööhõive praegu endiselt hea. Maksta tuleb kriisi puhul ka rohkem toimetulekutoetust ehk tekkivad käärid tulude ja kulude vahel. Praegu on aga nii, riigi tulud kasvavad nagu pärmi peal, kulud aga kasvavad veel kiiremini. See on probleem, et riigi kulusid saab valitsus ohjata, aga need kulud sektorite kaupa kasvavad väga ebaühtlaselt.