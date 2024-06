Täna öösel kella ühe paiku sai häirekeskus teate, et Ämari alevikus asuvas kortermajas on löödud noaga meest. Kahjuks tabas löök sedavõrd raskelt, et kohale jõudnud meedikutel ei õnnestunud mehe elu päästa ning ta suri saadud vigastustesse sündmuskohal.