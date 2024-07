Risti rahva oskus hoida saladust tagas Vabadussamba püsimise läbi okupatsiooniaja

Vabadussõja mälestusmärke hävitas nõukogude võim erilise raevuga, alustades kohe peale Eesti okupeerimist 1940. aastal ning jätkates 1944. aastal, kui purustati siis uuesti ka need, mis vahepeal jõuti taastada. Ligi 180 mälestusmrägist jäi füüsiliselt terveks vaid mõni üksik, neist Harju-Ristil kiriku kõrval seisev on seal vankumatult olnud juba sada aastat. Terviklikult säilinud ja lõhkumisest pääsenud mälestusmärkidest on Risti kiriku oma kõige vanem.