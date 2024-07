Tööruumides kuumuse käes kannatavad töötajad kurdavad oma muret tööinspektsioonile

«Mais tehti meile üheksa sellist vihjet. Juunis oli kuumaga seotud kontrolle ja vihjeid neliteist,» lausus tööinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Carolin Liis Tamm. Tavapäraselt tehakse nädalas 2–3 kaebust. «Praegu on vihjete arv töökohal valitsevast liiga kõrgest temperatuurist tõusnud ja suvel on see stabiilselt kõrgem.»