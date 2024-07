Teiseks, parim majanduspoliitika on hea hariduspoliitika. Pikki aastaid hariduses lahendamata sõlmküsimused tuleb reformidega lõpuni viia. Õppimiskohustuse kehtestamine keskhariduse või kutsehariduse omandamiseni toob järgmistel kümnenditel tööturule igal aastal ligi 1400 noort, kellel on kvalifikatsioon. Investeerida tuleb kutsehariduse reformi nii rakendusgümnaasiumi eralade loomiseks kui kutsevalikutes inseneeria, IT- ja tervishoiu valdkonna uute kutsete lisamisega. Eestikeelsele õppele üleminek tuleb planeeritud mahus läbi viia, sest see lahendab aastakümnete probleemi, kus venekeelse põhikooli lõpetajad jõuavad ilma kvalifikatsiooniga töötajaskonna hulka suuremas hulgas. See on Eesti raisatud inimpotentsiaal.

Kolmandaks, majanduse konkurentsivõime üks alustala on jätkusuutlik riigi rahandus. Viimase kümnendiga on tehtud kuluotsuseid, jättes tegemata kõik tuluotsused. See on olnud populistlike valitsuste paraad, mis praeguses majanduskriisis ja julgeolekukriisis on viinud meid väga sügavasse riigi rahanduse kriisi. Meil on kulusid 2,2 miljardit rohkem kui tulusid ja kulude kasvutempo ületab tulude tempo. Riigi rahanduse kordategemine tähendab äärmiselt ebapopulaarseid kärpeotsuseid mahtudes, mis on kolm korda suuremad kõigist kärbetest, mis on seni tehtud. See tähendab ka ebapopulaarseid maksude tõstmise otsuseid. Valitsus võttis vastu olulise otsuse riigieelarve reeglite karmistamise osas, kus me seadsime Eesti riigivõla ülempiiriks 30 protsenti. Me oleme praeguse trendiga liikumas sellest üle juba 2028. aastal. Eesti riigi krediidireiting langeb ja sellega ka meie majanduse konkurentsivõime. Loodav valitsus ja selle juht lähevad Eesti ajalikku sellega, kas nad suudavad viia Eesti riigi rahanduse tagasi jätkusuutlikule rajale või kihutame võlakriisi.

Kallas toob välja, et riigieelarve kordategemine tähendab ka digiriiki investeerimist, sest personaalne riik hoiab pikas plaanis kontrolli all meie kulud ja samal ajal tagab vajaliku toe Eesti inimestele. «Me peame üle minema vajaduspõhistele toetustele ja seadma toetustele ka madalamad laed. Eestil on erakordne võimalus esimese riigina maailmas luua parimate teenustega jätkusuutlik riik, mis rakendab nutikalt andmeid ja tehnoloogiat. Kõik need otsused on ette valmistatud, need vajavad otsustamist ja juhtimist. Selle eest Eesti 200 valitsuses seisab.»