Kaja Kallas valis välja oma parema käe

Praegu Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhina töötav Vivian Loonela lausus Postimehele, et kabinetiülema ametikoht on kahtlemata suur vastutus. «Olen Kaja Kallasele selle usalduse eest väga tänulik. Usun, et mul on Brüsselist väga palju kogemust, nii EList kui NATOst, millega saan olla abiks erinevate protsesside juures,» ütles ta.