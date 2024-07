Võitlus gümnaasiumi ellujäämise nimel toob luubi alla eesti laste hariduse kvaliteedi venekeelse enamusega koolides

Lopmani sõnul tähendab see, et haridusministeerium meelitab valda langetama sealsete laste haridusteed mõjutavaid otsuseid vallale pakutava rahaga, kuid pole välja selgitanud, mis jälje jätab see eesti lastele, kes peavad hakkama suure muukeelsete laste arvuga klassides oma õppetempot sättima vene emakeelega laste eesti keelest arusaamise järgi, ja ka vene lastele, kellel on raske püsida õppetempos, mis oleks seatud eestikeelsete laste järgi.