Teada on, et põlenud autol puudus kehtiv tehnoülevaatus.

Päästeametist teatati kell 15 paiku Postimehele, et põlengu täpne põhjus ei ole veel teada. «On aga teada, et juht tundis parklasse sõites, et midagi on valesti ja kui auto sai pargitud, siis tõusis leek auto kapoti vahelt välja. Päästjate hinnangul oli tegemist auto tehnilise rikkega,» selgitas päästeameti kommunikatsioonijuht Annely Oone.