Minister Sikkut jagab ürituste korraldajatele turvalise ööelu soovitusi

«Hoolimata pidevast teavitamisest uimastite, sealhulgas alkoholi tarvitamise kahjulike mõjude kohta, on nende kasutamine peokeskkonnas laialt levinud. Seda kinnitab ka Tervise Arengu Instituudi statistika – iga kolmas eestlane on vähemalt korra elus proovinud mõnda narkootilist ainet, noorte seas on näitaja veel kõrgem,» kirjutas Sikkut ettevõtjatele. Ta rõhutas, et narkootikumide, eriti kanepi ja kokaiini laia levikut kinnitavad ka reoveeuuringud.