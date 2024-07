«Riigikaitsemaks ja 1,6 miljardi (euro ulatuses laskemoona vajaduse) teema on oluline, kõik saavad sellest aru,» sõnas Lomp. Kuid ta nendib, et tegelikult pole võimalik eraldi riigikaitsemaksu kui sellist kehtestada, vaid tuleb otsustada, mida maksustada: vara, tarbimist, tööjõudu või midagi muud. Lomp selgitas, et riigikaitsemaksu on võimalik kombineerida erinevatesse olemasolevatesse maksudesse või maksu, mida on varem Eestis praktiseeritud.