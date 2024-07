Haapsalu mitmikavariis osalenud juhid olid kained

«Praeguseks on teada, et kõik õnnetuses osalenud sõidukite juhid olid kained,» ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.

Kolme auto kokkupõrkes olid kahe sõidukijuhi vigastused sellised, et nad vajasid haiglasse toimetamist, ülejäänute vigastused vaatas kiirabi üle kohapeal ja andis esmaabi.

«Mõlemad õnnetuse tagajärjel haiglasse toimetatud sõidukijuhid on tänaseks lubatud kodusele ravile, kuid nende tervisekahjustuste raskusaste on alles tuvastamisel,» ütles Taratuhin. Ta lisas: «Liiklusõnnetuse asjaolude uurimiseks on alustatud väärteomenetlust, kuid olenevalt tervisekahjude raskusastmest võib menetluse liik muutuda.»