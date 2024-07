Oleks ka veider, kui me kahe päevaga mõtleksime sellise maksu täpse disaini välja. Arutelu printsiip, mida me oleme soovinud, on selle laiapõhjalisus ja meie näeme, et see peaks olema eeskätt tarbimismaksude poolt, samas sotsiaaldemokraatide soov on, et see oleks eeskätt tulumaksustamine ja ettevõtluse pool, lisaks veel aktsiisid. Selle komplekti, nagu ma olen algusest peale ka öelnud ja soovitan järgmiseks nädalaks harjuda sellega, me umbes kahe-kolme nädalaga saame kokku ja kirjeldame ära, milline see maks on. Mina ootaksin pigem põhjalikku arutelu, kui kiiret otsust maksu olemuse kohta.