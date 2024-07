Politsei otsib Tallinnas kadunud 15-aastat Lisandrat

Tüdruk lahkus täna kella 15 paiku enda kodust Põhja-Tallinnast Karjamaa tänavalt. Lähedastel ei ole õnnestunud temaga ühendust saada ning tema telefon on välja lülitatud.

Lisandra on 175 cm pikk, tal on blondid pikad juuksed. Kodust lahkudes olid tal jalas laiad teksad ja valged tossud ning seljas must või hall pusa.