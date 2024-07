FOTOD Tallinna merefestival läks täie hooga käima

Vesilennukite angaari ees on suur ja tegevusrohke lasteala, külje peal on püsti pandud korralik laat, kus müüdav polnud küll mere ega purjekatega seotud, aga ostuhuvilisi paistis jätkuvat. Angaaride merepoolsel küljel on tänavuse merefestivali suurim lava, kus toimub igal õhtul midagi huvitavat. Teine, veidi väiksem lava on üles seatud Noblessneris.