Biden teatas uuest julgeolekuabipaketist Ukrainale

«Kaks päeva tagasi teatasin ajaloolisest õhutõrjevarustuse andmisest Ukrainale. Täna teatan uhkusega uuest julgeolekuabipaketist Ukrainale. See on kaheksas pakett, mille olen volitanud pärast seda, kui allkirjastasime riikliku julgeoleku seaduse,» rääkis Biden.

«Te tegite selgeks, et Venemaa ei võida Ukrainas. Ukraina võidab. Ja ma tahan, et te teaksite, et me oleme teiega igal sammul,» jätkas Biden.