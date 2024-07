UUED PIIRANGUD Eesti hakkab eesrindlikult nikotiinitoodete tarbimist reguleerima

Komisjoni esimees Liisa Pakosta sõnas, et Eesti seisukoht on see, et Euroopa Liidu õigust tuleb muuta, ühtlustada nõudeid kõikidele nikotiini sisaldavatele toodetele, sh näiteks e-sigarettidele ja nikotiinipatjadele. Pakosta nentis, et piirangud on mõeldud eelkõige tootjatele ja kaubandusettevõtetele, kes tooteid müüvad.