TAUST Rail Baltic kui sajandi pettus

Isikliku vahemärkusena. Olen ajakirjanikuna aastate jooksul kindlasti eksinud mitmes asjas, aga kui on üks teema, kus olen aastaid püsivalt ja – kui lubate saba liputada – pidevalt kurvi taha näinud, siis on see Rail Baltic. Kõigi tasuvusanalüüside puhul – Cowi 2007, Aecom 2011, Ernst&Young 2017 ja nüüd viimane tänavu – on minu etteheited olnud samad: see on jama. Kui tüüpiline Eesti ajakirjandus on kajastanud teemat pealkirjadega «Tasuvusanalüüs: Rail Baltic on väga tulus projekt» (Postimees 2017) või «Rail Baltic on rahaliselt ja majanduslikult elujõuline» (Delfi 2017), siis tegelikkus, nagu mõni aasta hiljem ikka selgub, on teistsugune.