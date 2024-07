Sõerd: Eesti rahanduse eksperiment on täielikult läbi kukkunud

Eesti on jõudnud olukorda, kus keegi ei saa enam mitte millestki aru: riigil on väidetavalt raha puudu, elementaarsed teenused nagu tervishoid või pääste ei toimi, maksud aina tõusevad, riik peab üleval lugematul hulgal MTÜsid ja sihtasutusi, toetatakse Keenia IT-projekte – riigieelarvest on saanud must kast ning poliitikutel on käsi aina pikal – anna, anna. Aga mille jaoks anname? Ei tea. Omal ajal maailma parimaks rahandusministriks tituleeritud Aivar Sõerd nendib, et tema ka täpselt ei tea.