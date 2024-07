Loodav koalitsioon saab maksude ja kärbetega veel vett ja vilet

Üks suurem teema on kõnelustel olnud kaitsevaldkonna rahavajadus – nii Ukraina võitlus Venemaaga kui ka üldine julgeolekolukord on mõjutanud investeeringukindlust, toorme liikumist jms. «Kaitse- ja sisejulgeoleku vallas on kulud ülatanud tulusid,» nentis Michal. «Samal kursil me jätkata ei saa, sest vastasel korral oleks eelarve puudujääk 5,4 protsenti. See omakorda tähendab, et hakkame tuleval nädalal eri haldusalade kärpeid arutama.»