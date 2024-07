Kindral Martin Herem näeb, et Lääs pole veel otsustavaks võiduks Venemaa vastu valmis. «Just nimelt otsustavaks ja veenvaks. Kui Ukraina nüüd võidab ja saab territooriumi tagasi, siis kui palju inimesi on kaotanud lähedasi lisaks oma kodule! Miks me sel kõigel nii kaua kesta laseme?» arutles kindral Herem pikemas usutluses julgeolekuekspert Meelis Oidsaluga.