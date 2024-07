Biden kutsus pärast Trumpi tapmiskatset üles pingete leevendamisele

«Ükskõik kui tugevad on meie veendumused, siis ei tohi kunagi langeda vägivalla tasemele. On aeg mahajahtumiseks,» manitses president.

«Meil ei ole veel mingit teavet tulistaja motiivi kohta. Me teame, kes ta on. Ma kutsun kõiki üles, et ärge tehke oletusi tema motiivide või tema seotuse kohta, vaid oodake ära võimude uurimise edenemine,» sõnas Biden.

«Mõrvakatse on vastu kõigele, mille eest me rahvana seisame. Millised me rahvana ei ole. Me ei saa lasta sellel juhtuda,» sõnas president.