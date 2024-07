ANALÜÜS Atentaadikatse Trumpile ei muuda poliitikas suurt midagi

Ootamatute ja sügavaid emotsioone tekitavate sündmuste põhjal on kerge teha suuri järeldusi. Ülereageerida. Nii on ka USA presidendikandidaadile Trumpile tehtud mõrvakatsega. Tegelikult on määramatus suur ja kui vaadata ajalukku, siis peaks jääma ettevaatlikuks. Pigem muutub vähe, kui üldse midagi.