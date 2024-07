Tallinn loob 2025. aastal esimese suvetänava

Praegu selgitab linnavalitsus välja kohalike elanike ja ettevõtjate ning Aia tänavas töötavate inimeste ootusi. Linn uurib, mis on puudused, ootused ja võimalused tänava funktsioonide ja avaliku ruumi paremaks kasutamiseks. Pere rõhutas, et Aia suvetänava eesmärk ei ole ühe korraga luua pikka ja püsivat lahendust, vaid anda inimestele käegakatsutav näide, kuidas on teistsugune tänav võimalik ning mis see praktikas tähendaks.