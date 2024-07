Tegu ei ole pelgalt olemaolevate maksude tõstmisega, vaid päris uue maksuga. Selle arvutamise põhikomponentideks saavad käive ja tulu. Üks reformierakondlane sõnabki, et ega uut maksubaasi leiutada saa: tulud ja tarbimine on need, mida maksustada. Sisuliselt see muidugi viitab, et tegu saab olema käibemaksu ja üksikisiku tulumaksu tõusuga.