Saan aru, et koalitsioonileppe suurem kondikava on olemas. Milline tuleb riigikaitsemaks?

See tuleb laiapindne, kõik ühiskonnagrupid saavad sellest osa. Me peame päris palju raha – me räägime sadadest miljonitest – võtma selle jaoks, et panna see sõjalisse kaitsesse ja sisejulgeolekusse, kuna hübriidrünnakud juba täna käivad. Maks hakkab koosnema erinevatest komponentidest, nii et kõik saavad sellest osa.