Kuus aerulaudurit jäid Kopli lahel hätta

Häirekeskus sai kolmapäeval kell 11.20 teate, et Tallinnas Stroomi rannast on tugeva maatuulega Kopli lahte triivinud hulk aerulaudureid. Nende seas oli ka lapsi.

Sündmusele kaasati politsei- ja piirivalveameti merepäästeüksus ning Lilleküla ja Nõmme päästjad koos paadiga. Päästetöödel olid abiks ranna enda vetelpäästjad koos oma paadiga. Lilleküla päästjate kohale jõudes nähti, et vees on teineteisest eemal kahes grupis kokku kuus inimest, neist kolm instruktorit ning kolm last.