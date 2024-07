Tallinna linnaarhitektiks saab Andro Mänd

Tallinna linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on linnaarhitekti positsiooni loomine märgilise tähtsusega. «Linnaarhitekti ülesanne on koordineerida linna terviklikku arengut lähtuvalt ruumilisest vaatest ehk linnaarhitekti tööle asumisega täidame veel ühe olulise tingimuse selleks, et Tallinnas tunneksid ennast hästi nii linna elanikud kui ka külastajad - et muuhulgas oleksid mugavalt kavandatud liikumisteed ning teenused kavandatud kodulähedasuse printsiipi silmas pidades,» ütles Lippus.

Lippuse sõnul oli tugev konkurss linnaarhitekti ametikohale Tallinna jaoks oluline tunnustus. «Hea meel on näha, et tugevad tegijad soovivad meie juurde tööle asuda. Lõppvoorus valiku langetamisel Andro Männi kasuks olid olulisteks märksõnadeks kogemus tegevarhitektina kombineerituna edukusega ruumivaldkonna eestkõnelejana,» tõdes Lippus.

Peatselt ametisse asuva Tallinna linnaarhitekti Andro Männi sõnul on linnaplaneerimisel oluline roll linna arengu toetamisel ja suunamisel. «Lääne-Euroopa näitel on näha, et linnadele annab olulise konkurentsieelise süsteemne ja läbimõeldud linnaplaneerimine. Eesmärk on muuta Tallinn Läänemere piirkonna kõige parema elukeskkonnaga linnaks,» ütles Mänd. Ta lisas, et ehkki Kopenhaagenini on küll pikk maa minna, siis kuskilt tuleb alustada.